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السيد أفقهي: ايران نجحت في تغيير قواعد الاشتباك مع الولايات المتحدة في حوض الخليج الفارسي وباب المندب

الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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