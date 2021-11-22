إطلاق سراح رهينتين بين 17 مختطفا بهايتي معظمهم أمريكيون

العالم - الأميرکيتان

ونشرت الكنيسة التي ينتمي إليها الرهائن ومقرها ولاية أوهايو الأمريكية، بيانا يؤكد إطلاق سراح الرهينتين وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وجاء في البيان: "لا يمكن تقديم الكثير من المعلومات.. لكن الرهينتين المفرج عنهما بخير وبحالة معنوية جيدة".

وأضاف البيان أنه لا يمكن الكشف حاليا عن اسمي الرهينتين أو مكانهما أو أسباب إطلاق سراحهما، وطلبت الكنيسة ممن يعرفون تفاصيل إضافية عدم الإفصاح عنها في الوقت الراهن حماية لسلامة الرهينتين.

من جهتها ذكرت وكالة "رويترز" أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى دليل يؤكد أن بعض المبشرين ما زالوا على قيد الحياة.

وقال رجل من هايتي عرّف عن نفسه بأنه زعيم عصابة "400 Mawozo" التي يعتقد مسؤولون أمنيون أنها نفذت الاختطاف، في مقطع فيديو نشر على موقع YouTube الشهر الماضي، إنه مستعد لقتل "هؤلاء الأمريكيين" إذا لم يحصل على ما يحتاج إليه.

وصرح مسؤولون في هاييتي بأن العصابة تطالب بفدية قدرها مليون دولار للفرد.