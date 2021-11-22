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وصول شحنة جديدة من المساعدات الايرانية الى افغانستان

وصول شحنة جديدة من المساعدات الايرانية الى افغانستان
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصلت الشحنة الثالثة عشرة من المساعدات الانسانية التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الايرانية الى الشعب الأفغاني الى مطار ننكرهار يوم الاحد.

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة "فارس"، ان شحنة المساعدات الانسانية تحتوي على 13 طنا من المواد الغذائية والبطانيات والأدوية والمعدات الطبية، ومن المقرر توزيعها على أسر المصابين وضحايا الهجوم الإرهابي في بلدة اسبين غر.

يذكر ان انفجارا وقع مؤخرا خلال صلاة الجمعة في مسجد في بلدة سبين غار في ولاية ننكرهار اسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة حوالي 20 آخرين.

جدير بالذكر انه تم نقل 12 شحنة سابقة من المساعدات الإنسانية الإيرانية للشعب الأفغاني برا وجوا الى افغانستان خلال الشهرين الماضيين. وبحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي لولاية ننكرهار ، سيتم توزيع المساعدات على المحتاجين في الولاية.

وألتقى القنصل العام الإيراني في جلال آباد، مجيد صادقي دولت آبادي، مسؤولي طالبان يوم السبت، وأعلن أنه سيتم توزيع الشحنة على أسر الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق صرح نائب السفير الإيراني لدى أفغانستان، سيد حسن مرتضوي، إن الشحنة الثانية عشرة من المساعدات الإيرانية تم تسليمها إلى الشعب الأفغاني.

وأشار الى أن قائد الثورة أكد على استمرار المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الايرانية لشعب أفغانستان المظلوم.

واضاف مرتضوي : ان مساعدات الجمهورية الإسلامية الايرانية زادت، خاصة بعد الهجمات الإرهابية في ولايتي قندوز وقندهار.

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