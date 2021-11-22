الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الفنزويلي یهنئ فوز الحزب الاشتراكي الموحد في الانتخابات

الرئيس الفنزويلي یهنئ فوز الحزب الاشتراكي الموحد في الانتخابات
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الحزب الاشتراكي الموحد بفوزه بمناصب رؤساء الأقاليم في 20 ولاية والعاصمة كاراكاس في الانتخابات المحلية التي جرت في فنزويلا أمس الأحد.

العالم-الامیرکیتان

وقال مادورو: "إنه نتيجة لجهود 24 منطقة فدرالية لبلادنا والقطب الوطني الكبير، فازت قوى الثورة بـ 21 منصبا بما في ذلك في عاصمة فنزويلا كاراكاس وهذه 21 منطقة من أصل 24 منطقة، وهي نتيجة لعمل مجتهد".

وتدل معلومات مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي على أن المرشحين من الحزب الاشتراكي الموحد فازوا بـ 20 من أصل 23 منصبا لرؤساء الأقاليم، وذلك بعد فرز 90,21% من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41,8%.

أما المعارضة الفنزويلية ففازت وفق النتائج التمهيدية بالانتخابات المحلية في 3 ولايات وهي: كوخيديس ونويفا إيسبارتا وسوليا.

روابط ذات صلة

فنزويلا..فوز ساحق لمعسكر مادورو في الانتخابات المحلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكثر من 10 هجمات فلسطينية استهدفت مواقع إسرائيلية الليلة الماضية

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في فرنسا

حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان وباكستان سيرتفع الى 5 مليار دولار

واشنطن تحذر رعاياها من زيارة البلدة القديمة في القدس

العامري يتحدث عن التغييرات الجذرية بنتائج الانتخابات العراقية النهائية