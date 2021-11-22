انطلاق مسيرات يمنية حاشدة رفضا لتصعيد العدوان واستمرار الحصار

العالم - الیمن

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية مرددين هتافات منها (يا شعبي من جاء يحتلك.. أمريكا الشيطان الأكبر)، "من يدعم حلف العدوان.. أمريكا الشيطان الأكبر)،(من يقصف دور الأيتام.. أمريكا)، (وراء التصعيد أمريكيا.. وراء الحصار أمريكيا)، (بالمختصر والمفيد.. أمريكا وراء التصعيد).

وألقى وكيل محافظة صعدة يحيى الحمران كلمة أشار إلى تضحيات الشعبي اليمني أمام العدوان الأمريكي السعودي على مدى سبع سنوات، لافتا إلى قصف العدوان للمستشفيات والمدارس والمنازل وكل شيء في اليمن، مؤكدا أن مشروع تقسيم اليمن هو مشروع أمريكي.

وقال الأمريكيون هم من يحاصروننا وهم ومن يقتلونا، وخاطب الأمريكيين والإسرائيليين بقوله ليس لكم إلا الهزيمة والخيبة، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى المزيد من الصمود ومواجهة التصعيد بالتصعيد.

وألقيت في المسيرة كلمات وقصائد شعرية أشارت إلى ما يتعرض له اليمن على مدى سبع سنوات من عدوان وحصار وإجرام على يد تحالف الشر الأمريكي السعودي، مؤكدة على أن خيار الشعب اليمني هو الصمود حتى تحقيق النصر.