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الجيش الايراني: منظمة التعبئة هي الساعد القوي في الدفاع عن قيم الاسلام

الجيش الايراني: منظمة التعبئة هي الساعد القوي في الدفاع عن قيم الاسلام
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الجيش الايراني، منظمة تعبئة المستضعفين بانها الساعد القوي لولاية الفقيه والجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن قيم الاسلام العزيز.

العالم - ايران

جاء ذلك في بيان اصدرته العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الاثنين بحلول اسبوع التعبئة، مهنئة التعبويين في البلاد بهذه المناسبة.

وجاء في البيان الصادر: ان يوم التعبئة "البسيج" (26 تشرين الثاني/نوفمبر) الذي تمت تسميته بقرار تاريخي من الامام الخميني (رض)، هو مصدر تبلور وترويج وتعميق الثقافة التعبوية وتخليد جهاد وتضحيات نساء ورجال دخلوا بكل وجودهم ساحة الكفاح والجهاد لصون قيم الاسلام العزيز والدفاع عن ايران الاسلامية في مختلف المجالات الدفاعية والثقافية والعقيدية والبناء والاعمار وسائر المجالات، راسمين ثقافة اصيلة وخالدة من الاخلاص والتضحية.

واضاف: ان هذا اليوم القيم هو رمز لنشوء شجرة طيبة تبلورت على اساس الوعي الثوري والاخلاص والتضحية وان نظرة الى سجل التعبئة الزاخر بالفخر في الاحداث المهمة في ايران الاسلامية تثبت الرؤية العميقة وبعيدة النظر لمهندس الثورة الاسلامية الكبير (رض) لتاسيس هذه المؤسسة الثورية والمعنوية لتقف الثورة برصيد هذا الفكر العظيم امام جميع المؤامرات والافكار المقيتة للاعداء وان تكون على الدوام بمثابة الساعد القوي لولاية الفقيه والجمهورية الاسلامية الايرانية في الدفاع عن قيم الاسلام العزيز.

وهنأ جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية جميع التعبويين في البلاد لمناسبة اسبوع التعبئة وحيّا ذكرى الشهداء الابرار التعبويين، معلنا الاستعداد الى جانب سائر القوات المسلحة وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) للدفاع عن السيادة ووحدة الاراضي ومصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية والتضحية في طريق اهدافها المقدسة.

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