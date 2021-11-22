إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

العالم-فلسطين

ففي القدس المحتلة، تجمهر المستوطنون في مكان العملية الفدائية التي نفذها الشيخ فادي أبو شخيدم، ورفعوا علم الاحتلال على باب الهيئة الإسلامية العليا، وسط دعوات لقتل "العرب".

واندلعت مواجهات بين مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومقدسيين في البلدة القديمة ومخيم شعفاط وبلدة سلوان.

وفي مدن الضفة المحتلة، تركزت هجمات المستوطنين الذين كانوا قد دعوا، في وقت سابق، إلى مسيرات بالقرب من مفارق الطرق المؤدية إلى المستوطنات، في مدن الخليل ونابلس وبيت لحم.

ففي نابلس، هاجمت مجموعة من المستوطنين التي تمركزت قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، مركبات المواطنين ورشقتها بالحجارة.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.

وكان مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" هاجموا، في وقت سابق ظهر أمس الأحد، مركبات المواطنين قرب بلدة بورين بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.

وفي بيت لحم، تجمع عشرات المستوطنين، في المنطقة الواقعة بين بلدة نحالين وقرية الجبعة، قرب التجمع الاستيطاني "غوش عصيون".

وفي مدينة الخليل، هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح من مستوطنتي "كريات أربع" و"خارصينا" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين، مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الالتفافي رقم 60 قرب منطقتي البقعة والبويرة ودوار بيت عنون، وحطموا زجاج عدد منها، والحقوا أضرارا جسيمة بها.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين من سائقي المركبات وركابها، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزها قتل الفتى الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم.

ووفق التقرير هدم الاحتلال (14) منزلا، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (74) منشأة، وعدد الممتلكات المصادرة (28) منشأة.

كما أحصى (18) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى رصد (103) اعتداءات للمستوطنين.