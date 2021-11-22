خطيب زاده: تصريحات بعض المسؤولين الاميركيين ترسل اشارات باهظة الثمن لدول المنطقة وهي تنشد بيع المزيد من الاسلحة

قناة العالم
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خطيب زاده: نتمتع بعلاقات تجارية وسياسية جيدة مع الامارات
خطيب زاده: ايران تؤكد على الذهاب بجدية الى المفاوضات
خطيب زاده: على الولايات المتحدة ان تعود الى الطريق الصحيح
خطيب زاده: ترامب ذهب لكن مصنع التلفيق ما زال قائما
خطيب زاده: تصريحات بعض المسؤولين الاميركيين ترسل اشارات باهظة الثمن لدول المنطقة وهي تنشد بيع المزيد من الاسلحة
خطيب زاده: علاقاتنا مع الصين جيدة وهي ترقى الى مستوى العلاقات الوثيقة وايران تحترم مصالح بكين
خطيب زاده: تعامل ايران مع اللاجئين سيخلده التاريخ وان ازدهار افغانستان يحصل عندما تكون الحكومة هناك شاملة
خطيب زاده: موقف ايران من افغانستان واضح ونقف الى جانب الشعب الافغاني ونستضيف اللاجئين في مجتمعنا
خطيب زاده: بخصوص الضمانات التي تريدها ايران في الاتفاق النووي نؤكد بان الضمانات يجب ان تكون عينية وواضحة
خطيب زاده: المساعدات الايرانية الى افغانستان مستمرة ونقف الى جانب الشعب الافغاني في هذه الفترة العصيبة
خطيب زاده: تصريحات بعض المسؤولين الاميركيين ترسل اشارات باهظة الثمن لدول المنطقة وهي تنشد بيع المزيد من الاسلحة
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
المغاربیة
غموض يخيم علی المشهد السياسي بعد تأخر الحوار في تونس
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١
التواصل
الطبيعة الخريفية في شمال ايران
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠
أهم الأخبار
مواجهات ايران وأميركا في الخليج الفارسي واتفاق سودان الجديد بين رفض والشك
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧
هاشتاغ
مواقع التواصل ضد قرار لندن اعتبار حماس منظمة ارهابية
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣
مع الحدث
تصنيف بريطانيا لحماس وتحميلها العواقب
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢
أهم الأخبار
العمق السعودي في مرمى النيران الليمنية.. والبوليساريو والمغرب
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
أكثر من 10 هجمات فلسطينية استهدفت مواقع إسرائيلية الليلة الماضية
إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس
بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في فرنسا
حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان وباكستان سيرتفع الى 5 مليار دولار
واشنطن تحذر رعاياها من زيارة البلدة القديمة في القدس
العامري يتحدث عن التغييرات الجذرية بنتائج الانتخابات العراقية النهائية
مقالات و تحليلات
استهداف لبنان.. عنوان المرحلة: المخدرات !!
المتصارعون على خلافة عباس يحجون إلى عاصمة التطبيع
لماذا يشجّع ملك الأردن مواطنيه على الالتحاق بـ'العمل الحزبي'؟
هزيمة الانقلاب في السودان ؟
سيناريوهات الانتخابات اللبنانية مفتوحة.. فهل سيقاطع تيار المستقبل فعلاً؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.