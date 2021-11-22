طهران: يجب أن تركز المفاوضات النووية على الغاء الحظر الجائر 

العالم - ایران

وحول الاجتماع المرتقب لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإمكانية إصدار بيان ضد إيران، قال: السيد غروسي يزور طهران الليلة. لطالما كانت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقنية وفي إطار الضمانات والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بناءة مثل الزيارات السابقة.

وأضاف: لطالما نصحنا الوكالة بالبقاء على طريق التعاون الفني وعدم السماح لبعض الدول بدفع توجهاتها السياسية باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن نتخذ القرارات اللازمة في سياق التطورات وبناء على الظروف.

ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية الى الوكالة الدولية تدرك جيداً أن جميع الأعمال التخريبية والإرهابية التي قام بها الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، والتي رافقها للأسف صمت بعض الدول، كان لها أثر كبير على بعض الجوانب الفنية. وقد تمت متابعة هذه القضية بيننا وبين الوكالة على مستواها وضمن إطار محدد.

وحول التصريحات التي أدلت بها بعض الدول الأوروبية عشية بدء المحادثات، قال خطيب زادة: ان بعض الدول لديها بعض الحسابات الخاطئة في مواقفها الإعلامية خلال الأيام القريبة من بدء محادثات فيينا. يبدو من الأفضل التركيز على محادثات فيينا. تدرك الاطراف الاخرى جيدا أن تركيزنا ينصب على رفع العقوبات الأحادية الجانب وغير القانونية المفروضة على إيران.

وعن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قال المتحدث باسم الخارجية: سوريا من الفاعلين المهمين والرئيسيين في العالم العربي. حاولت بعض الدول بنشاط وضغطت على الجامعة لإخراج سوريا من الجامعة؛ لكن مسار الأشهر القليلة الماضية يظهر أن دولًا مختلفة توصلت إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن الغاء سوريا ولا من مصلحة تلك الدول ومصلحة العالم العربي الغاء سوريا كعنصر فاعل.

يتبع..