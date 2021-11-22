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المغرب يغرق في بحر التطبيع.. تعاقد جديد على سلاح إسرائيلي

المغرب يغرق في بحر التطبيع.. تعاقد جديد على سلاح إسرائيلي
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

تعاقدت المغرب مؤخرا في معرض دبي للطيران على منظومة إسرائيلية مضادة للطائرات المسيرة.

العالم - المغرب

وأشارت صحيفة هسبريس المغربية الإلكترونية نقلا عن وسائل إعلام عبرية إلى أن الخطوة تهدف إلى "حماية المجال الجوي المغربي"، بواسطة نظام (SKYLOCK) المضاد للطائرات بدون طيار، وهي جزء من مجموعة (Avnon) الإسرائيلية".

وكانت صحيفة "Globes" العبرية المتخصصة في الشؤون المالية، قد أفادت بأن المغرب اقتنى هذا النظام الدفاعي المضاد لطائرات المسيرة إلى جانب 26 دولة أخرى، ضمنها دول في شرق آسيا، "وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران الذي استمر من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري".

يشار إلى وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس من المنتظر أن يزور "المغرب يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في أول زيارة لوزير حرب صهيوني إلى المملكة".

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المغرب يغرق في بحر التطبيع.. تعاقد جديد على سلاح إسرائيلي

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