شاهد..المؤامرة على الوعي العام وطرق التصدي لها

العالم - نوافذ

وقال اللقيس في حديث لبرنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان كَاتِبُ العالم الغربي كتبوا مئات الكتب تحدثوا فيها عن وجود هجوماً كبيراً يجتاح العقل البشري من اجل التأثير في اتخاذ قرارات الاشخاص والشعوب.

بدوره قال الباحث في العلاقات الدولية علي السيد، منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي دارت معركة شرسة بين الوعي والتضليل ولم تهداً هذه المعركة في اي يوم من الايام، وان وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في موضوع التضليل وبث الشائعات بين الشعوب.

واوضح علي السيد، ان محور المقاومة الذي شرف الامة العربية والاسلامية واجه الكثير من التضليل الممنهج في المجتمعات العربية، واوعز علي السيد الدور الى الاعلام الهادف من اجل تصحيح الوعي لدى الذين غشهم زيف وخداع وتضليل الغرب وذيوله في المنطقة، وتبين لهذه الشعوب بان العدو الحقيقي للامة العربية والاسلاميةهو المشروع الصهيو اميركي في المنطقة.

بدوره قال المفكر المغربي إدريس هاني ان تضليل الوعي قضية ممتدة على مر التاريخ، وان هناك مؤامرة على الدماغ البشري، ولكن الافراد لا تمتلك المناعة السديدة من اجل مواجهة هذه المؤامرة.

واضاف: ان العالم يعيش في ذروة الكذب والتضليل للوعي، مشيراً الى ان الشخص عندما يكون ثوري ومقاوم وعدلي يجعل القوة الحقيقة مواجهة هذا التضليل والكذب ويصبح مستهدف من قبل صناع التضليل في العالم.

واوضح إدريس هاني ان الغرب ومنذ زمن ابن خلدون يحاول تضليل الوعي لدى الشعوب ويجعل هذه الشعوب في محور التقليد لا في محور الصناعة والتجديد.

وتبنی برنامج نوافذ التعريف بأساليب الحياة الاسلامية والسير بخطی حثيثة لتحقيق الحضارة الاسلامية الحديثة.

هذا هو شعار مؤسسة الاعلام في ايران ونهجها الذي تسير به داخل البلاد وخارجها، اعلام هادف بفكر وعقلانية ووعي كبير للنهوض بالامة ثقافة ومعرفة وتعزيزاً لهويتها ونمط حياتها في مواجهة سياسة التضليل والتحريف وموجات التشويه ونشر الفتن التي يمارسها الخصوم وهذا ما أكده سماحة القائد آية الله الخامنئي.

هي اذا ابانة حقائق وتوظيفها بمنطق وعقلانية لدرع شائعات واخبار كاذبة ومعلومات مضللة لخلق التباسات لدی الرأي العام في أفكاره وتغيير قناعاته وتضييعه واضعاف ثقته بما يؤمن ويعتقد وبمن يوالي وينتصر.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5910048

https://www.alalam.ir/news/5910258