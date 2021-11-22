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سلطان عمان وأمير قطر يوقعان 6 اتفاقيات تعاون

سلطان عمان وأمير قطر يوقعان 6 اتفاقيات تعاون
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

استقبل أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"اليوم في الدوحة، سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" والوفد المرافق له، وتم توقيع اتفاقيات عدة بين الجانبين في مختلف المجالات.

العالم - قطر

وعقد أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجلسة شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين حول التعاون العسكري والاقتصادي والسياحي والنقل البحري.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الدوحة تأكيدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصا على تطويرها وتعزيزها في جميع المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.

كما عقد أمير قطر وسلطان عُمان لقاء ثنائيا تم خلاله تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.

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