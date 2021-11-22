الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة أبناء العرقوب:

الاستقلال الحقيقي يتطلب تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإلا يبقى ناقصا

الاستقلال الحقيقي يتطلب تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإلا يبقى ناقصا
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

رأت ​هيئة أبناء العرقوب​ و​مزارع شبعا​ في لبنان، أنّ "الاستقلال الحقيقي والناجز يتطلّب تحرير مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​، وكلّ حبّة تراب لا زالت تحت الاحتلال، وإلّا يبقى الاستقلال ناقصًا".

العالم - لبنان

وشدّدت في بيان، لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال، على "ضرورة حماية حقوق ​لبنان​ في ثروته النفطيّة في البحر، كما كلّ شبر من الأرض في مواجهة الأطماع الصهيونيّة، لأنّ مفهوم السّيادة كلّ لا يتجزأ، ولا يجوز التهاون أو التخلّي عن الحقوق"، مؤكّدةً "ضرورة التمسّك بالحقوق، كما طرحَها وفد لبنان العسكري المفاوض في الجولات الأخيرة للمفاوضات غير المباشرة قبل توقّفها".

وحذّرت الهيئة من "تمادي المسؤولين في عدم تحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة والأخلاقيّة، لجهة تأمين الحدّ الأدنى من صمود الناس واستمرار السلطة في هضم الحقوق المكتسبة على مستوى لقمة العيش والدواء والصحّة، والتوغّل في ​الفساد​ والإفساد، ممّا يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبل البلاد واستقلالها".

ودعت اللّبنانيّين عمومًا وأبناء ​الجنوب​ والعرقوب خصوصًا، إلى "تحكيم ضمائرهم في الاستحقاقات المقبلة، صونًا لكرامة الوطن وعزّته وحمايةً لسيادته وصونًا لاستقلاله". ونوّهت بـ"دور ​الجيش اللبناني​ و​الأجهزة الأمنية​، الّتي تبقى الأمل في حماية لبنان ونهضته من الكبوة الّتي أصابته، بفعل سياسات السّلطة الحاكمة".

روابط ذات صلة

لبنان...بدء وصول الشخصيات المشاركة بالذكرى الـ78 للاستقلال

حزب الله: أميركا لا تريد أن توجد حلا بلبنان

استهداف لبنان.. عنوان المرحلة: المخدرات !!

حزب الله مشيدا بعملية أبو شخيدم: رد طبيعي على جرائم الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. عملية القدس وتداعياتها على الاحتلال

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 22-11-2021

شاهد..مسيرة حاشدة في صنعاء رفضا للتصعيد الأمريكي واستمرار العدوان

مصر.. قرار بمنع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من الامتحانات

تنويه هام لجميع المسافرين العراقيين

هيئة أبناء العرقوب: الاستقلال الحقيقي يتطلب تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإلا يبقى ناقصا