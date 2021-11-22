تسويات دير الزور خطوة في طريق توطيد الاستقرار

ويأتي ذلك تمهيداً لدخول حكومي تدريجي نحو مناطق سيطرة "قسد" وسط تأسيس لمرحلة ما بعد الانتصار على الارهاب وايجاد ارضية صلبة لانجاز الصورة النهائية لسوريا المستقبل والتي يريدها السوريون.

وبدأت الجهات الامنية والعسكرية في سوريا تنفيذ تسوية شاملة في دير الزور تطال المطلوبين الامنيين والاجراءات المتعلقة بخدمة العلم مع توافد المئات الى مقر الصالة الرياضية المدينة، معظمهم قادمون من مناطق سيطرة "قسد"، حيث تسعى الحكومة السورية الى نزع المخاوف غير مبررة للسكان هناك وتوطيد الاستقرار في المدينة.

وللاضاءة على هذا الموضوع يستضيف برنامج "صدى سوريا" ضيف الحلقة:

عضو مجلس الشعب السوري عيطان عيطان