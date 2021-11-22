شاهد..مسيرة حاشدة في صنعاء رفضا للتصعيد الأمريكي واستمرار العدوان

العالم- اليمن

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية وشعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية مرددين هتافات منها (يا شعبي من جاء يحتلك.. أمريكا الشيطان الأكبر)، "من يدعم حلف العدوان.. أمريكا الشيطان الأكبر)، (من يقصف دور الأيتام.. أمريكا)، (وراء التصعيد أمريكيا.. وراء الحصار أمريكيا)، (بالمختصر والمفيد.. أمريكا وراء التصعيد).

والقى رئيس المجلس السياسي اليمني الاعلى محمد علي الحوثي كلمة خلال هذه المسيره قال فيها ان كل طلقة رصاصة وكل قذيفة وكل صاروخ وكل قنبلة على الشعب اليمني هي أميركية، لافتا ان اميركا سحبت سفارتها في الساعات الاولى من بدء العدوان على اليمن.

واضاف: ان أميركا هي الشيطان وهي العدو وستبقى عدواً لنا وهي وراء الشر في اليمن وتقف وراء قتل اليمنيين، متسائلا: من يستطيع انكار مشاركة اميركا في المعركة والحصار والمعاناة في اليمن؟

واكد الحوثي ان اميركا هي التي تدير الحصار وتستهدف الريال اليمني وتتدخل وتعيق السلام في اليمن وستبقى العدو الاول في ذاكرة شعبنا.

واضاف : ان اميركا هي التي تهدد وتحارب الشعب اليمني وتقوم بقتل الاطفال في اليمن وستبقى عدونا باستمرار، مؤكدا ان اميركا هي عدوة فلسطين والعرب والمسلمين.

وقال الحوثي: ان اميركا تعتدي على بلدنا وتدعي كذبا بانها تريد السلام في اليمن، مضيفا: ان تحالف العدوان يمنع وصول سفن المشتقات النفطية الى اليمن ويعطل مطار صنعاء من اجل تشديد الحصار على ابناء اليمن.

وتابع: لا يوجد اي ثروات لدينا في الخارج وأي عقوبات مفروضة علينا لا تؤثر على بلدنا ولا على ابنائها.

كما اكد الحوثي ان مرتزقة العدوان سيكون مصيرهم في مزبلة التاريخ.

وتظهر رغبة واشنطن في استمرار العدوان على اليمن جلياً في التصريحات الأمريكية العدائية والتصعيد الواضح في الساحل الغربي وفي أكثر من ساحة وعلى أكثر من صعيد، ما يؤكد زيف دعواتها للسلام.

وانطلقت صباح اليوم مسيرات حاشدة في المحافظات اليمنية رفضا للتصعيد الأمريكي .

وفي صعدة انطلقت صباح اليوم مسيرة حاشدة في محافظة صعدة رفضا للتصعيد الأمريكي.

وفي محافظة عمران دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للخروج الجماهيري في مسيرة حاشدة صباح اليوم في شارع حجة بالمدينة.

وفي محافظة حجة دعت اللجنة للخروج الجماهيري في مسيرة حاشدة صباح في مدينة حجة.

وفي تعز تخرج المسيرة الجماهيرية الحاشدة في مفرق ماوية.