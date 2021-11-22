تنويه هام لجميع المسافرين العراقيين

العالم - العراق

وقالت السلطة في بيان إنها "تود أن توضح لجميع المسافرين العراقيين وشركات الطيران العاملة في البلاد انه أبتداءً من هذا اليوم الاثنين الموافق 2021/11/22، العمل بإعتماد شهادة التلقيح الدولية مع فحص (PCR) قبل (72) ساعة من موعد الرحلة بعد عدة تأكيدات وإيضاحات أصدرتها سلطة الطيران المدني في وقت سابق".



وبينت، أن "ذلك يأتي تماشياً مع مبداً الإعتراف الدولي المتبادل لشهادة التطعيم الدولية للقاحات كوفيد -19"، لافتة إلى أنه "سيتم كذلك إعتماد شهادة التطعيم الدولية الصادرة من بقية الدول الأخرى عند السفر من المطارات العراقية".