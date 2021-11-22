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خطيبة خاشقجي تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية

خطيبة خاشقجي تحث جاستن بيبر على إلغاء حفله القادم في السعودية
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

حثت خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، جاستن بيبر على إلغاء حفل موسيقي قادم في المملكة العربية السعودية.

العالم-السعودية

وقالت: "أعلم أنك مكرس لجمهورك وتسافر إلى المملكة العربية السعودية لأجلهم، ومع ذلك، هناك المئات من السعوديين، من جميع الأعمار والخلفيات والمعتقدات الدينية، يقبعون في السجن، ويعاقبون لمجرد التعبير عن معارضتهم لدكتاتورية محمد بن سلمان التي لا ترحم".

وأضافت أن إلغاء الحفل "سيبعث برسالة قوية للعالم مفادها أن اسمك وموهبتك لن يتم استخدامهما لاستعادة سمعة نظام يقتل منتقديه"، بحسب ما ذكرت صحيفة "middleeasteye".

من المقرر أن يقدم بيبر عرضًا في مدينة جدة، يوم 5 ديسمبر/كانون الأول، كجزء من الحفلات الموسيقية بعد سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع مجموعة من النجوم بما في ذلك جيسون ديرولو وآساب روكي وديفيد جوتا.

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