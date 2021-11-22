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المنفي يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة الكوميسا

المنفي يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة الكوميسا
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الإثنين إلى مصر للمشاركة في قمة المؤتمر الـ21 لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة (COMESA).

العالم _ ليبيا

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن مشاركة المنفي في المؤتمر تأتي تلبية لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفى وقت سابق، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف الثلاثاء قمة الكوميسا الحادية والعشرين تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها

ويشارك في القمة ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية.

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