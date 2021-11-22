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الخارجية اليمنية: المجتمع الدولي لا يسعه إلا الإقرار بحقيقة أن صنعاء كانت وما تزال هي الطرف الفاعل والجاد في مد يد السلام

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

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