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ضغط طلبات الترشح للرئاسة في ليبيا يؤجل مؤتمر مفوضية الانتخابات

ضغط طلبات الترشح للرئاسة في ليبيا يؤجل مؤتمر مفوضية الانتخابات
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا مساء الاثنين والخاص بإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

العالم _ ليبيا

وبحسب إعلان للمفوضية، فقد جاء التأجيل بسبب تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، والذين فاق عددهم 70 مرشحا، بحلول اليوم الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح.

كما جاء التأجيل نظرا لضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح، وعدم إمكانية عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين.

وأفادت بأن المؤتمر سيقام ظهر يوم الثلاثاء ومن المنتظر أن تعلن المفوضية خلاله عن القوائم المبدئية للمترشحين، تمهيدا لإعلان القوائم النهائية بعد البت في ملفات المترشحين من قبل مكتب النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وكذلك عقب البت في الطعون من قبل اللجان المختصة المكلفة من المحكمة العليا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مكاتب الإدارات الإنتخابية الثلاث بكل من طرابلس وبنغازي وسبها واصلت يوم الاثنين استقبال المزيد من المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر بمفوضية الانتخابات بأن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تقدموا رسميا منذ فتح باب القبول وصل إلى 77 مترشحا.

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ضغط طلبات الترشح للرئاسة في ليبيا يؤجل مؤتمر مفوضية الانتخابات