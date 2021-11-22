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مباحثات سورية أرمينية للارتقاء بالعلاقات الى مستوى نوعي جديد

مباحثات سورية أرمينية للارتقاء بالعلاقات الى مستوى نوعي جديد
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس برلمان أرمينيا إيشخان ساغاتيليان أن سوريا تمكنت من التغلب على المحن والصعاب بفضل قيادتها وإرادة شعبها مشيرا إلى الدور التركي المزعزع للاستقرار في المنطقة عبر انتهاكه وحدة وسيادة أراضي دولها.

العالم - سوريا

وأبدى ساغاتيليان خلال استقباله سفير سوريا في أرمينيا محمد حاج إبراهيم اليوم استعداده لبذل كل جهد للارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين إلى مستوى نوعي جديد لافتا إلى انتخابه رئيساً للجانب الأرمني في مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الأرمنية.

وأكد نائب رئيس برلمان أرمينيا أهمية الدبلوماسية البرلمانية والتعاون بين أرمينيا وسوريا في المحافل الدولية معربا عن استعداده لدعم تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

من جانبه أكد السفير حاج ابراهيم أن العلاقات بين سوريا وأرمينيا هي علاقات أخوة مشدداً على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية بين البلدين.

ولفت الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية الزيارات المتبادلة بما فيها أعضاء مجموعة الصداقة السورية الأرمنية لدى برلماني البلدين وأشارا إلى الخطوات الرامية إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وخاصة زيادة حجم التجارة بينهما.

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