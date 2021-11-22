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العامري لسفير فرنسا: على كل القوات الاجنبية الخروج من العراق

العامري لسفير فرنسا: على كل القوات الاجنبية الخروج من العراق
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

بحث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، مع السفير الفرنسي ملف الانتخابات ومسألة خروج القوات الأجنبية من العراق.

العالم - العراق

وقال مكتب العامري في بيان، إن الأخير "استقبل السفير الفرنسي إريك شوفالييه بمكتبه ببغداد، وتباحثا حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين والعديد من الملفات الاخرى".

وذكر العامري، خلال اللقاء، "وجود الادلة القاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت الى المحكمة الاتحادية"، مضيفاً "اننا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل ونتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية كونها حقوق كفلها الدستور".

وتابع، أن "المفوضية اثبتت أنها غير جديرة وادارت الانتخابات ادارة سيئة ادت الى ارباك المشهد السياسي"، لافتاً إلى ضرورة " خروج القوات الاجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك".

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العامري لسفير فرنسا: على كل القوات الاجنبية الخروج من العراق

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