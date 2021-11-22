بالفيديو.. هذا ابرز محور ستركز عليه طهران في مفاوضات فيينا

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ودعا خطيب زاده الولايات المتحدة الى العودة للطريق الصحيح، والإذعان بأنها المقصرة الوحيدة. كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحفاظ على طابعها التقني، وعدم الخضوع لأي املاءات أو ضغوط سياسية.

دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة المحافظة على طبيعتها الفنية وألا تخضع لأي ضغوط سياسية، جاءت أيضا على لسان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني علي باقري كني الذي أشار في تصريح إلى إنه لا سبب يدعو إيران للتراجع عن سياستها النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر، مؤكدا أن لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى أن تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي.

باقري كني شدد على أن إيران ستواصل أنشطتها النووية وتطويرها وفق بنود الاتفاق النووي، مشيرا إلى ان إيران تريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات برفع الحظر وتوفير ذلك في محادثات فيينا.

هذا ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الإيرانية طهران، لبحث النقاط الخلافية بين الطرفين كما يبحث مع المسؤولين الايرانيين عددا من المواضيع، أبرزها مسألة تقليص مراقبة الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية.

وكان غروسي أعرب قبيل التوجه الى ايران عن امله في التوصل الى ما سماها قناة مفيدة ومثمرة في سياق الحوار المباشر مع ايران، وبما يتيح للوكالة الدولية استئناف نشاطاتها الرقابية في هذا البلد.

وتأتي زيارة غروسي لطهران قبل يومين من بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا.