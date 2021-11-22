قاسمي: ايران لديها فرص جيدة في مجالات الترانزيت والسكك الحديدية

العالم - ايران

واشار وزير الطرق والمواصلات الى إرسال أول شحنة ترانزيت من الإمارات إلى تركيا عبر إيران وقال : إيران لديها فرص عبور جيدة للغاية. خلال هذه الفترة ، كانت لدينا شاحنات باكستانية تمر من إيران إلى أوروبا ، وهو ما تم على أساس تجريبي. هذه القضية تتم متابعتها أيضا من خلال تركمانستان والقوقاز ، لذلك لدينا اتفاقيات جيدة مع الجانب الباكستاني في هذا الصدد ، ومثلما يمكن للشاحنات الباكستانية أن تذهب إلى أوروبا عبر إيران ، يمكننا أيضا الذهاب إلى الصين برا.

وأضاف: لدينا اتفاقيات جيدة بشأن الترانزيت مع دول الجوار مثل تركمانستان.

وبشأن التعاون الترانزيتي الثلاثي بين إيران وتركيا والعراق ، قال قاسمي: لدينا خطط لإجراء محادثات حول هذا الموضوع ، لذا فإنني أقوم بتقييم آفاق هذه الخطة بشكل إيجابي.

وعن ربط سكك حديد ايران بالعراق قال وزير الطرق : موضوع خط سكة حديد شلمجة إلى البصرة والعراق محل مفاوضات منذ سنوات ووصل إلى مرحلة جيدة. خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران كانت لدينا لقاءات جيدة مع وزير الطرق العراقي. إيران مستعدة للاستثمار في هذا القطاع وخط شلمجة ، وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه مرات عديدة ، لذلك نتطلع إلى توسيع علاقاتنا بالسكك الحديدية والمواصلات مع العراق ، وبطبيعة الحال يمكن توسيع هذه المسألة لتشمل سوريا ايضا .

وبشأن علاقات الترانزيت بين إيران وأفغانستان ، قال: حدودنا مع أفغانستان مفتوحة وحدود الترانزيت بالسكك الحديدية تعمل بجد.