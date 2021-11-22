"اسرائيل" تعيش حالة ارباك.. ما الذي فهمته من رسائل مناورات ايران؟

العالم- خاص بالعالم

وقال عليان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان بعض تقارير العدو الاسرائيلي تتحدث من انه يريد ان يقوم بضربة عسكرية تجاه ايران، ويعد العدة لذلك.

واوضح عليان: انه يأتي ذلك في وقت تتحدث التقارير عن حوالي 58 الف معاق نتيجة الصدمات النفسية التي تعرضت لها القوات الاسرائيلية لحرب سيف القدس وما تلاها.

ويرى عليان، ان المناورات التي تجريها ايران والمناورات التي اجراها الاحتلال الاسرائيلي مع الامارات والولايات المتحدة الامريكية في بحر عمان والخليج الفارسي والبحر الاحمر، ايضاً لها دلالة بالرد على الرد.

ولفت عليان الى ان قائد القوات البحرية الايرانية قال انه وجه 9 صفعات لامريكا في منطقة بحر عمان وبحر الاحمر، وهذا لم يعلن عنه سابقاً، معتبراً ان معنى ذلك ان كل التقارير التي تتحدث من ان امريكا هي قوى عظمى فعلاً ولكنها دولة ذات اطراف لا تستطيع ان تحقق ما تريد، وان الاحتلال الاسرائيلي في هذه الصورة يعيش حالة ارباك، لان امريكا ليست في المشهد كما كانت في السابق، وهي تريد ان تخرج من هذه المنطقة.

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5910938