وزير الجهاد الزراعي يؤكد على تعزيز التعاون بين إيران وبيلاروسيا في منطقة أوراسيا

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وأشار "سيد جواد ساداتي نجاد" لدى لقائه "ديمتري كالتسوف" سفير بيلاروسيا في طهران ، إلى تأثير الحظر المجحف على العلاقات بين البلدين ، وأضاف ان بامكان ايران الاستفادة من طاقات بيلاروسيا على صعيد الثروة السمكية والزراعة واستخدام المعدات والآلات الزراعية ؛ بمن فيهم المزارعين الإيرانيين الذين كانوا راضين عن جودة سماد البوتاس البيلاروسي ، ولكن في ظل ظروف الحظر تم منع تصدير هذه الأسمدة إلى إيران.

وأوضح وزير الجهاد الزراعي أن الحظر حال دون قدرة إيران على تلبية احتياجاتها في مجال الجرارات الثقيلة ، معربا عن أمله في حل هذه المشاكل من خلال تطوير العلاقات.

وقال ساداتي نجاد بشأن الأدوية البيطرية: "في مجال الأدوية البيطرية ، يجب أن يكون هناك حوار حتى يتمكن البلدان من تبادل الأدوية المصنعه محليا ، وفي مجال الأدوية التي تستوردها الدولتان بشكل مشترك ان يتعاون البلدان لانتاجها ."

الى ذلك، رحب السفير البيلاروسي في طهران بالجهود الهادفة لتنمية العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون الزراعي بين البلدين.

واكد كالتسوف على استعداد بيلاروسيا للتعاون مع ايران في مجال انتاج الادوية البطرية؛ مصرحا ان السفارة البيلاروسية في طهران وضعت على سلم اولوياتها توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية.

ولفت في هذا السياق، الى "التجارب الناجحة" على صعيد المشاريع المشتركة بين المستثمرين الايرانيين ونظرائهم في بيلاروسيا.

كما تطلع السفير البيلاروسي الى حسم الوثيقة المؤقتة بين مينسك وطهران خلال العام القادم، والتي تنص على تعاون البلدين في انشاء منطقة تجارية حرة في اطار منطقة اوراسيا الاقتصادية.