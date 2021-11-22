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مصرع شقيق فنانة مصرية شهيرة بحريق في أحد المستشفيات

مصرع شقيق فنانة مصرية شهيرة بحريق في أحد المستشفيات
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

فجع الموت الفنانة المصرية تيسير فهمي، اليوم الاثنين، بوفاة شقيقها، الذي لقي مصرعه بحريق في أحد ‏المستشفيات الخاصة.‏

العالم ـ منوعات

وكتبت تيسير فهمي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن شقيقها، علي، في ذمة الله.

ونشب الحريق داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى خاص في منطقة العجوزة بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان شقيق تيسير فهمي يتلقى العلاج من فيروس "كورونا" المستجد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتسبب حريق المستشفى في إصابة آخران، ووفاة سيدة مسنة سودانية الجنسية، كانت تتلقى العلاج من كورونا إلى جانب شقيق تيسير فهمي.

وتوفي شقيق تيسير فهمي بعد مرور 9 أشهر على وفاة شقيقتها، التي رحلت عن عالمنا في شهر فبراير/ شباط الماضي.

تعد تيسير فهمي من أبرز الممثلات المصريات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أعمالها الفنية مسلسلات "رأفت الهجان" و"بفعل فاعل"، وفيلم "الليلة الموعودة" من بطولة أحمد زكي.

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