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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يصل على رأس وفد الى طهران للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية في ايران

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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