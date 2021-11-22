مسؤول عسكري ايراني: لسنا مكتوفي الأيدي في الحرب السايبرية

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مراسم للاحتفاء بذكرى الشهداء في منطقة منجيل بمحافظة كيلان، قال العميد علي عبداللهي: ان ايران ليست مكتوفة الايدي في الحرب السايبرية.

وأضاف: ان العدو غير قادر على التورط في حرب سايبرية مع ايران، فقد تمكنا بفضل شبابنا المبدعين، من حجز مكانة مرموقة في العالم بأسره في هذا الميدان.

وتابع العميد عبداللهي: ان الكوادر الانسانية تشكل أكبر رصيد للنظام الاسلامي، مصرحا: ان تربية الكوادر هي من الواجبات الهامة في مختلف القطاعات، وينبغي ان نبذل قصارى جهودنا في تربية الكوادر الثورية والملتزمة والمخلصة، واصفا الشباب الثوري اليوم بأن لديه دوافع اكبر من شباب فترة الدفاع المقدس (فترة الدفاع خلال الحرب التي شنها نظام صدام بدعم أميركي غربي ضد ايران من 1980 الى 1988).

وشدد على أن الوحدة هي رمز نجاح النظام الاسلامي اليوم، ولا يحق لأي أحد ان يتسبب بالتفرقة واختلاق المشكلات للثورة والمجتمع، وعلى المسؤولين ان يهتموا برفع مشكلات الشعب من خلال الوحدة والتضامن.