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أردوغان: تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية

أردوغان: تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستخرج منتصرة من حرب "الاستقلال الاقتصادي" التي تخوضها في الفترة الحالية.

العالم-تركيا

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الإثنين، عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في باقي المجالات".

وأوضح أردوغان أن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مبينا أن القدرة التنافسية في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة.

وأضاف أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.

وتابع قائلا: "مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير".

وأردف: "لن نسمح للانتهازيين الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء".

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