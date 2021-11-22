ميشال عون يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة استقلال لبنان 

العالم - لبنان

وأكّد الرئيس الروسي في برقيته: “التزام روسيا الدائم بدعم سيادة ووحدة لبنان، وبعدم جواز أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولتكم”.

وقال بوتين: “يسرني أن أتقدم منكم بالتهنئة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اللبنانية، وهو عيد الاستقلال”.

وأضاف الرئيس الروسي: “تعتمد العلاقات بين روسيا ولبنان على تقاليد الصداقة. وأني مطمئن أننا سنتمكن بفضل جهودنا المشتركة من ضمان مواصلة تطويرها لما فيه مصلحة شعبينا، ومن أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

من جهته، قال الملك عبدالله الثاني في برقيته: “يسرني أن اغتنم مناسبة احتفالات الشعب اللبناني الشقيق بعيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لأبعث إلى فخامة اخي العزيز، بإسمي وأسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومتها بأحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازهار”.

وتلقى الرئيس عون برقية تهنئة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناسبة الذكرى 78 للاستقلال، “سائلا فيها الله أن يحفظ الجمهورية اللبنانية الشقيقة والشعب اللبناني الشقيق ويديم فيه التقدم والازدهار.”

كما تلقى الرئيس عون “برقية مماثلة من نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني”.

يذكر أن لبنان يحتفل بذكرى استقلاله في 22 تشرين ثان/نوفمبر من كل عام ، حيث قامت فرنسا في 22 تشرين ثان/نوفمبر عام 1943 بمنح لبنان الاستقلال التام.