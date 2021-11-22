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الرئيس الباكستاني يستقبل وزير التربية السوري.. ماذا دار بينهما؟

الرئيس الباكستاني يستقبل وزير التربية السوري.. ماذا دار بينهما؟
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي أن انتصارات سوريا بوجه الإرهاب محل تقدير الجميع.

العالم - سوريا

وأشار الرئيس الباكستاني خلال استقباله اليوم وزير التربية السوري دارم طباع إلى ضرورة تبادل التجارب بين سوريا وباكستان في المجال التربوي والثقافي وإلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا خدمة لتطوير القطاع التربوي.

بدوره نقل الوزير طباع الى الرئيس الباكستاني تحيات الرئيس بشار الأسد وتقديره للعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين مؤكداً رغبة سوريا في تعزيز آفاق التعاون مع باكستان وحمل الرئيس الباكستاني الوزير طباع تحياته للرئيس الأسد.

وناقش الوزير طباع مع الرئيس علوي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم كتفشي وباء كورونا وتنامي ظاهرة الإرهاب التي استغلت الطفولة وحرمتها من أبرز حقوقها الطبيعية “التعليم” مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين سوريا وباكستان لعودة هؤلاء الأطفال إلى مقاعد الدراسة.

حضر اللقاء وزير التعليم والتدريب المهني الاتحادي الباكستاني شفقت محمود والقائم بالأعمال بالنيابة السفير مازن عبيد والسفير الباكستاني في دمشق سعيد خان.

وكانت سوريا وباكستان وقعتا في إسلام آباد في وقت سابق اليوم اتفاقية تعاون ثقافي تربوي تفسح المجال أمام البلدين الصديقين لتعزيز التعاون والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات في هذا المجال.

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