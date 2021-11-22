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حركة حماس: انتصار الأسير الفسفوس على السجان الصهيوني يبرهن قدرة الشعب الفلسطيني وأسراه على كسر سطوة المحتل

الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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