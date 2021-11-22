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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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حركة حماس: انتصار الأسير الفسفوس على السجان الصهيوني يبرهن قدرة الشعب الفلسطيني وأسراه على كسر سطوة المحتل
مصادر فلسطينية: الأسير كايد الفسفوس ينتصر على السجان الصهيوني ويعلق إضرابه عن الطعام بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يصل على رأس وفد الى طهران للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية في ايران
الخارجية اليمنية: الإدارة الأمريكية تنتهج سياسات عدائية مُجحفة ضد اليمن أرضا وإنساناً وآخرها التصريحات الداعية للاقتتال الداخلي بين اليمنيين
الخارجية اليمنية: ضجيج الادارة الامريكية المفتعل بشأن اليمن محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وتغطية مكشوفة على جرائمها وإرهابها ضد بلادنا
الخارجية اليمنية: المجتمع الدولي لا يسعه إلا الإقرار بحقيقة أن صنعاء كانت وما تزال هي الطرف الفاعل والجاد في مد يد السلام
الحوثي: لا يوجد اي ثروات لدينا في الخارج وأي عقوبات مفروضة علينا لا تؤثر على بلدنا ولا على ابنائها
الحوثي: تحالف العدوان يمنع وصول سفن المشتقات النفطية الى اليمن ويعطل مطار صنعاء من اجل تشديد الحصار على ابناء اليمن
الحوثي: اميركا تعتدي على بلدنا وتدعي كذبا بانها تريد السلام في اليمن
محمد علي الحوثي: اميركا هي عدوة فلسطين والعرب والمسلمين
حركة حماس: انتصار الأسير الفسفوس على السجان الصهيوني يبرهن قدرة الشعب الفلسطيني وأسراه على كسر سطوة المحتل
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش
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