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غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على العاصمة صنعاء

غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على العاصمة صنعاء
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي، فجر اليوم الثلاثاء، على حي الأعناب السكني بالعاصمة صنعاء.

العالم-اليمن

وشنت طائرات تحالف العدوان السعودي، 3 غارات على حي الأعناب السكني بالعاصمة اليمنية.

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غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على العاصمة صنعاء

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