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الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة

الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه سلسلة من البيانات حول تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق لبنانية مختلفة.

العالم-لبنان

وتضمنت البيانات الآتي:

"- ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 23 و26 /11 /2021 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل الرماية - القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 22 /11 /2021 ولغاية 10 /12 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 15 /11 /2021 ولغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.

- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 10، 8, 11، 17، 23، 24، 28و29 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية."

المصدر: الوكالة الوطنية

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