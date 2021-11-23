الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة

العالم-لبنان

وتضمنت البيانات الآتي:



"- ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 23 و26 /11 /2021 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل الرماية - القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 22 /11 /2021 ولغاية 10 /12 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.



- ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 15 /11 /2021 ولغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة.



- ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 4، 10، 8, 11، 17، 23، 24، 28و29 / 11 / 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية."

المصدر: الوكالة الوطنية