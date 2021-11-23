مباحثات بين المغرب و امريكا حول ملفات ذات الاهتمام المشترك.. بينها الصحراء الغربية و التطبيع

العالم - المغرب

وقال بلينكن وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تحدث مع "بوريطة" في عدد من القضايا التي تخص المنطقة من بينها التطبيع المغربي مع كيان الإحتلال وأيضا تعيين مبعوث خاص جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

وللمرة الثانية يلتقي بلينكين وبوريطة بعضهما البعض؛ آخر مرة كانت في في تموز/ يوليو، على هامش قمة روما بشأن محاربة “تنظيم الدولة الإسلامية”، والثانية اليوم.

ووصف رئيس دبلوماسية واشنطن، نظيره المغربي بـ”الصديق”، وأكد في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام أنها “زيارة جاءت في وقتها”، لأنها تتزامن مع تعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بشراكة “طويلة الأمد” مع المغرب، والتي تسعى واشنطن إلى “تقويتها” و”تعميقها”. كما سرد القضايا التي ناقشها مع بوريطة، مثل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وتحتفظ إدارة جو بايدن، في الوقت الحالي بالاعتراف بالسيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة، على النحو المحدد في كانون الأول/ ديسمبر 2020؛من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وتزامن هذا الاعتراف مع تطبيع العلاقات بين المغرب وكيان الاحتلال، وهو شيء “مهم للغاية” على حد تعبير بلينكن.

وخلال الاجتماع، تحدث بلينكين وبوريطة عن القضايا ذات الاهتمام الثنائي وكذلك عن “الشؤون الإقليمية”.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إلى التحديات العالمية مثل مكافحة تغير المناخ أو “التطرف”، وكذلك القضايا الإفريقية كحالة ليبيا.

ولمح الوزير المغربي إلى “إثراء” “الحوار الاستراتيجي” بين واشنطن والرباط، و”التعاون العسكري، وكيفية الدفاع عن مصالح الطرفين”.