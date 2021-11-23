اليوم.. اسطنبول تحتضن اجتماع الجمعية العمومية للانتربول

العالم - تركيا

ويعقد الاجتماع في مركز الخليج (الفارسي) للمؤتمرات، بمشاركة 15 دولة على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء.

كما يشارك في الاجتماع 4 دول على مستوى مستشارين و51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.

ويزيد عدد الدول المُمثلة في اجتماع اليوم، على 160.

وخلال الاجتماع سيتم انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

كما سيتم التصويت على عضوية ولايات ميكرونيسيا المتحدة في المنظمة، وفي حال تمت الموافقة، سيرتفع عدد أعضاء الانتربول إلى 195.

وسيستمر اجتماع الجمعية العمومية للانتربول مدة 3 أيام.