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اليوم.. اسطنبول تحتضن اجتماع الجمعية العمومية للانتربول

اليوم.. اسطنبول تحتضن اجتماع الجمعية العمومية للانتربول
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

تعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، اليوم الثلاثاء، الدورة الـ89 لاجتماع جمعيتها العمومية، في مدينة إسطنبول.

العالم - تركيا

ويعقد الاجتماع في مركز الخليج (الفارسي) للمؤتمرات، بمشاركة 15 دولة على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء.

كما يشارك في الاجتماع 4 دول على مستوى مستشارين و51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.

ويزيد عدد الدول المُمثلة في اجتماع اليوم، على 160.

وخلال الاجتماع سيتم انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

كما سيتم التصويت على عضوية ولايات ميكرونيسيا المتحدة في المنظمة، وفي حال تمت الموافقة، سيرتفع عدد أعضاء الانتربول إلى 195.

وسيستمر اجتماع الجمعية العمومية للانتربول مدة 3 أيام.

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