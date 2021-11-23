محادثات بين رئيس الطاقة الذرية الايرانية ومدير عام الوكالة الذرية

العالم - ايران

ومن المقرر ان يتحدث اسلامي وغروسي في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء عن المحادثات بينهما.

وتعد هذه الزيارة التي يقوم بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الثانية الى طهران خلال فترة الحكومة الايرانية الجديدة وكانت الاولى قبل نحو شهرين ونصف.

ووفقا لما اعلنته منظمة الطاقة الذرية الايرانية فان من اهم محاور المحادثات، البحث حول ايجاد اطار محدد للتعاون بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان اسلامي قد التقى غروسي ايضا في مقر الوكالة الذرية في فيينا خلال انعقاد مؤتمرها العام.

ومن المقرر ان يلتقي مدير عام الوكالة الذرية رافائيل غروسي وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بعد ظهر اليوم.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاثنين بان مدير عام الوكالة الذرية سيصل الى طهران مساء (الاثنين) وقال: لقد نصحنا الوكالة الذرية دوما بان تبقى في مسار التعاون الفني وان لا تسمح لبعض الدول بان تحقق اغراضها السياسية باسم الوكالة.

واضاف: سنتخذ القرار اللازم في اطار التطورات وبناء على الظروف.