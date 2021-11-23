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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى العاصمة طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان غروسي بدأ اجتماعاً مع رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي.

وترمي زيارة غروسي الى تحديد أطرٍ واضحة للتعاون بين الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اضافةً الى مناقشةِ عددٍ من المحاور المطروحة على جدول المباحثات ومنها استئناف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داخل ايران.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من استئناف المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة 4+1 في فيينا لاحياء الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة الی الاتفاق ورفع جميع اجراءات الحظر المفروضة ضد ايران.

ومن المقرر ان يلتقي غروسي مساء اليوم بوزيرَ الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان.

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