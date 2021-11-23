منعطف جديد لحماس جعلت المحتل يستنفر كل طاقته!

العالم- ما رأيكم

ويرى قياديون فلسطينيون، ان عملية باب السلسلة في القدس المحتلة تؤسس لسلسلة من العمليات العلمائية النوعية بوجه الاحتلال الاسرائيلي. قائلين: ان الشهيد الشيخ فادي ابو شخيدم قدم نموذجاً حياً، بان العلماء هم لا يقاومون على المنابر فقط، بل ايضاً في ساحات الوغى وميادين القتال وهم الى جانب المجاهدين على الارض في مواجهة الاحتلال بكل ما اوتوا من قوة.

واوضحوا، ان من ابرز ابعاد هذه العملية، هو انها جاءت لتشكل ضربة امنية جديدة للكيان الصهيوني بعد عملية نفق الحرية والضربة القاسية التي وجهتها تلك العملية للمنظومة الصهيونية واثببت هشاشتها بوجه المقاومة الفلسطينية، معتبرين ان توقيت عملية القدس تأتي في وقت مهم جداً حيث تشن حملة كبيرة على المقاومة بشكل عام وعلى حركة حماس بشكل خاص ولاسيما بعد القرار البريطاني الذي يعتبر حماس ارهابية، ولاسيما وان حركة حماس تعتبر من ركائز المقاومة الفلسطينية الاساسية.

ولفتوا الى ان رسالة عملية القدس هي ان المقاومة مستمرة مهما مورس ضدها من ضغوط على حركات المقاومة، خاصة وان العملية وقعت في قلب فلسطين المحتلة في ظل اجراءات امنية عالية جداً، ولتشكل استمراراً لنهج المقاومة التي تواجه الاحتلال منذ امد بعيد.

فيما اعتبر قياديون في حركة حماس، ان عملية باب السلسلة في القدس المحتلة، قد وجهت ضربة قاصمة لعصب الامن الصهيوني المشدد داخل الكيان ولمنظومته الامنية العسكرية.

وقالوا ان عملية القدس اثبتت قدرة المقاومة الفلسطينية على التكيف مع الاجراءات الامنية المشددة الصهيونية ومقدرتها على تسديد ضرباتها في المكان والزمان متى شاءت، في وقت تتصاعد فيه حملة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والتحريض على حركة حماس وعلى المقاومة الفلسطينية، مشيرين الى ان المستهدف ليست حماس لوحدها، بل المستهدف هي المقاومة باعتبار ان حماس رأس حربة للمقاومة.

واعتبروا، ان وضع حركة حماس على قوائم الارهاب البريطانية يأتي في سياق تجريم المقاومة من قبل بريطانيا الاستعمارية العنصرية الداعمة للكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية، في الوقت الذي يعاني الاحتلال من عزلة بعد تغيير في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية بسبب معركة سيف القدس وصعود تيار المقاومة على ارض فلسطين ومحور المقاومة في المنطقة، وتزامناً مع تصاعد الهجمة الصهيونية في الضفة الغربية وفي القدس حيث الاستيطان والهرولة والتطبيع والدعم البريطاني الامريكي للكيان الصهيوني.

وبينوا، ان عملية القدس تؤكد على ان القدس كانت وستبقى عربية اسلامية وان المقاومة هي الخيار الامثل والاقصر لاستعادة القدس وتحريرها، ولتقول للاحتلال ان بيتك أوهن من بيت العنكبوت، ولا تعبأ بقرارات بريطانيا، مشدداً على ان رسالة العملية رداً لمن يريد وضع المقاومة على قوائم الارهاب وتجريمها.

بدورهم، اعتبر خبراء بالشأن الاسرائيلي، عملية القدس في باب السلسلة بانها مثلت صفعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في موقع حساس يحيطه بمختلف الاجراءات ويحاول ان يطور هذه المنطقة بكافة الحواجز وعمليات التفتيش لحماية المستوطنين الذي يتحركون ذهاباً واياباً من حائط البراق الى المسجد الاقصى لتدنيسه.

واوضحوا، ان عملية القدس جاءت لتتوج استمرار حالة المقاومة باساليب جديدة لم يستطع الاحتلال من مواجهتها ومنعها، وان الاوساط الصهيونية باتت تتحدث عن نمط جديد لعمليات المقاومة عبر اطلاق النار وليس عبر عمليات الطعن وغيرها، وهناك سؤال كبير يطرح كيف تمكن الشهيد فادي ابو شخيدم من تنفيذ عملية القدس واستعمال سلاح ناري والاشتباك مع الجنود الصهاينة واسقاط العديد من الاصابات من بينهم احد الجنود القتلى. والسؤال الثاني يطرح ما هو القادم بعد سلسلة عمليات للمقاومة، حيث اجمعت الاوساط الاحتلالية بان هناك قلقا وخوفا من موجة عمليات جديدة يبشر ببداية نوعية جديدة من المحاكاة لهذا النوع من العمليات خصوصاً وان الاحتلال قام الاونة عن باعتقال مجموعات قال انها كانت تعد لعمليات نوعية في الضفة والقدس.

واكدوا ان الاحتلال يستنفر الآن كل طاقاته على المستوى العسكري والاستخباري لكنه يواجه اخفاقاً كبيرة في هذا المجال، والتي تؤكد بان ارادة المقاومة لدى الفلسطينيين اقوى من اجراءات الاحتلال، ورسالة للصهاينة بألا تبحثواعن امنكم ومستقبلكم ووجودكم لا في الكيان المحتلة ولا على شواطئ عواصم التطبيع، وان محاولات الاحتلال لانتزاع الشرعية من المقاومة لن تنفع، لان اصل المقاومة هي ارض فلسطين بشعبها وبمقاومتها.

ما رأيكم...

أي ابعاد لعملية القدس في مسلسل تصاعد المقاومة الفلسطينية؟

ما الرسال التي تلقها الاحتلال من عملية الشهيد أبو شخيدم؟

كيف ستنعكس عملية باب السلسلة على واقع الاحتلال وامنه؟

لماذا يتخوف العدو من تنامي المقاومة المسلحة في الضفة المحتلة؟