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الاسری المضربين عن الطعام يسجلون انتصاراً علی 'اسرائيل'

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

علّق عدد من الأسرى الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام بعد التوصل الى اتفاقات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس معرکة الامعاء الخاوية الذي خاضها الاسری الفلسطينيين ضد اعتقالهم الاداري، ادت الی انتصار جديد للفلسطينيين حيث خضع الاحتلال الی مطالبهم.

وعلّق الأسير كايد الفسفوس إضرابه بعد مئة وواحد وثلاثين يوماً، على أنْ يبقى محتجزاً في المستشفى حتى الإفراج عنه منتصف الشهر المقبل.

كما علّق الأسير عياد الهريمي إضرابه بعد الاتفاق على تحديد سقف اعتقاله الإداري حتى آذار/ مارس المقبل.

والخميس الماضي علّق الأسير علاء الأعرج إضرابه بعد مئة وثلاثة أيام اثر إلغاء اعتقاله الإداري.

وكان الأسير مقداد القواسمة قد علّق إضرابه ايضاً مقابل الإفراج عنه في شباط المقبل.

وقالت عائلة الفسفوس انهم سوف ينقلونه الی مستشفی فلسطينية بعد انتهاء فترة احتجازه لعلاجه من أعراض اصيب بها خلال الاضراب عن الطعام.

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