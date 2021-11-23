الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال الأمريكي يخرج 110 آليات من قواعده بسوريا باتجاه العراق

الاحتلال الأمريكي يخرج 110 آليات من قواعده بسوريا باتجاه العراق
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 110 آليات من قاعدته في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

العالم-سوريا

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن رتلاً مؤلفاً من 70 آلية عسكرية خرج من معبر الوليد الغير الشرعي عند الساعة الثالثة فجراً بتغطية من الطيران المروحي الأمريكي واتجه نحو شمال العراق.

وأضافت المصادر إن رتلاً آخر مؤلفاً من 40 آلية خرج لاحقاً من ذات القاعدة باتجاه الأراضي العراقية بالتوازي مع تحليق طيران الاحتلال وقيام ميليشيا قسد المدعومة أمريكياً بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى مطار خراب الجير.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في السادس من الشهر الحالي أكبر رتل آليات لقواتها المحتلة مؤلف من 270 آلية وذلك من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد الغير الشرعي.

روابط ذات صلة

إصابة مواطن سوري بنيران "قسد" في ريف دير الزور

مصادر تكشف: تفاصيل لقاء وفد للاحتلال امريكي بـ "قسد" بالباغوز

دخول رتل امريكي يضم 50 آلية الى سوريا عبر العراق

أمريكا تلقي منشورات على دير الزور حول "مناف علي العال"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الدفاع الايراني: طاقات التعبئة ضمانة للعبور من جميع القضايا والمشاكل

رئيس الجمهورية: ايران واسبانيا تمتلكان امكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية

انفجار عبوة ناسفة يودي بمواطن سوري في القنيطرة

الاحتلال الأمريكي يخرج 110 آليات من قواعده بسوريا باتجاه العراق

الصحة الإيرانية: 132 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

في لقاء يُبث اليوم علی قناة العالم.. رضوان: العلاقة بين قرار بريطانيا ضدحماس ومصير'اسرائيل'