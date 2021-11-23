الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تستخدم مخزونها النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحذير عاجل للمصريين من الخروج قبل الثامنة صباحا

العدوان السعودي يمعن في استهداف الاحياء السكنية والمدنيين

سوريا تعلق على نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

روسيا.. إحباط مخطط هجوم مسلح على مؤسسة تعليمية في قازان

ضبط 2.9 طن من المخدرات جنوب شرق وغرب إيران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-11-2021