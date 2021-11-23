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خام غرب تكساس الأمريكي يهبط 1.38 دولار أو بنسبة 1.8% إلى 75.37 دولار للبرميل بعد إعلان البيت الأبيض السحب من الاحتياطي النفطي

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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