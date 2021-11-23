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استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بسوريا

استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بسوريا
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تعرضت قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار خراب الجير بريف الحسكة في سوريا اليوم لهجوم بالقذائف الصاروخية.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة لسانا أن 5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها من دون ورود معلومات عن قتلى أو مصابين.

وبينت المصادر أنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي.

وتعرضت قواعد الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لديرالزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في عدة مناطق بالجزيرة السورية ولاسيما في حقول النفط والغاز لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بواسطة أرتال من الصهاريج والشاحنات وبالتنسيق مع مرتزقتها من ميليشيا “قسد”.

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