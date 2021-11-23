الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تحرز الوصافة في بطولة العالم العسكرية للمصارعة الحرة

ايران تحرز الوصافة في بطولة العالم العسكرية للمصارعة الحرة
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

 احرز المنتخب العسكري للجمهورية الاسلامية الايرانية مركز الوصافة في بطولة العالم العسكرية (سيزم) للمصارعة الحرة بحصوله على 210 نقاط من حصده 4 ميداليات ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية، بعد المنتخب العسكري لروسيا الذي توج بالبطولة.

العالم - إيران

وتقلد الذهبية لايران كل من مرتضى قياسي (65 كغم) وبهمن تیموري (79 كغم) ومحمد حسین محمدیان (97 كغم) ویدالله محبي (125 كغم) فيما نال الفضية كل من احمد محمد نجاد جوان (57 كغم) ومحمد باقر یخكشي (61 كغم) وفریبرز بابائي (74 كغم) ومحمد حسین میرباغبان (92 كغم) واحرز البرونزية كل من محمد مهدي يكانة جعفري (70 كغم) وهادي وفائي بور (86 كغم).

وتوجت روسيا بهذه البطولة التي جرت منافساتها في الصالة المغلقة باستاد "آزادي" الرياضي بطهران، بحصولها على 215 نقطة من حصدها 5 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 2 برونزية فيما حلت ارمينيا في المركز الثالث برصيد 140 نقطة ومن ثم سريلانكا 94 نقطة وسوريا 69 نقطة وبولندا 59 نقطة.

روابط ذات صلة

'حسن يزداني' ضمن لجنة الرياضيين في الاتحاد العالمي للمصارعة

قائد الثورة يهنئ منتخب المصارعة الرومانية على انتصاراته

ایران تستضيف بطولة المصارعة لجيوش العالم بدورتها الخامسة والثلاثين

محمدرضا كراييي بطل أولمبياد طوكيو يصبح بطلا للعالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب زاده: الولايات المتحدة تواصل إصدار البيانات الكاذبة

السجن 17 عاماً لتونسية وشريكها خططوا لتفجير سفارة في تونس!

أفضل ستة أطعمة لتعزيز "صحة العين"!

'بينيت': لن نكون ملزمين ملزمة بأي اتفاق للدول الكبرى مع ايران

بوتين سيجري في سوتشي لقاءين منفصلين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان

رافائيل غروسي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني