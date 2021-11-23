الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع المدير العام للوكالة الذرية

الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رافائيل غروسي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني

بعد تجدد الاحتجاجات.. جامعة السليمانية تعطل الدوام الرسمي

افغانستان.. جرحى جراء انفجار في كابل

اليمن.. اندلاع حريق كبير في الشيخ عثمان بعدن

3 سفن حربية أمريكية تتأهب لعملية إجلاء محتملة من إثيوبيا

الشرطة العراقية تطيح بسبعة ارهابيين في بغداد