الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش بيلاروس يرفع جاهزيته تحسبا لهجوم مفاجئ

جيش بيلاروس يرفع جاهزيته تحسبا لهجوم مفاجئ
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

 قال فيكتور غوليفيتش رئيس أركان الجيش البيلاروسي، إن الجيش وفي ظل الوضع العسكري - السياسي المعقد، يخطط في العام المقبل لزيادة وتيرة التدريب القتالي.

العالم - أوروبا

ووفقا له، سيعمل على تطوير الاستطلاع والنشاط الاستخباراتي "لمنع هجوم مفاجئ" على الجمهورية.

وأضاف: "تم إعلان العام الدراسي الجديد 2021-2022 كسنة للتدريب العسكري في القوات المسلحة، ستتركز جهودنا الرئيسية على تحسين مستوى تدريب العسكريين.

وذكر رئيس الأركان، أن الجانب البيلاروسي يضطر للرد الرد على تكثيف النشاط العسكري على حدود البلاد الخارجية وسيزيد من قدرته الدفاعية.

وقال: "ويثير القلق كذلك، إنشاء مجموعات القوات على الأراضي البولندية، وكذلك على أراضي ليتوانيا ولاتفيا.

ومع الأخذ بالاعتبار سلوك أوكرانيا المعادي تجاهنا، يمكن القول إنه يتم تشكيل حزام معاد حول بلادنا".

ونوه بأن بولندا تتجاهل دعوات بيلاروس، بخصوص عقد لقاء بهدف إزالة التوتر في المنطقة.

روابط ذات صلة

زاخاروفا تعتبر الحظر الاوروبي ضد بيلاروس خداعا سياسيا

روسيا وبيلاروسيا تنددان بتصرفات بولندا مع المهاجرين

بيلاروس تزيل خيام المهاجرين على الحدود مع الاتحاد الأوروبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب زاده: الولايات المتحدة تواصل إصدار البيانات الكاذبة

السجن 17 عاماً لتونسية وشريكها خططوا لتفجير سفارة في تونس!

أفضل ستة أطعمة لتعزيز "صحة العين"!

'بينيت': لن نكون ملزمين ملزمة بأي اتفاق للدول الكبرى مع ايران

بوتين سيجري في سوتشي لقاءين منفصلين مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان

رافائيل غروسي يلتقي في طهران بوزير الخارجية الإيراني