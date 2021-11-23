ملك الأردن يلتقي ولي عهد أبو ظبي في الامارات

العالم - الاردن

ونشر الديوان الملكي الهاشمي عبر "تويتر" صورة من اللقاء الذي جمع الجانبين، وقال في تغريدة له ان الملك عبدالله الثاني أجرى مباحثات مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في الإمارات في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وقال الديوان الملكي في بيان إنه "تم التشديد خلال المباحثات على أهمية العمل من أجل تعزيز الشراكات التنموية التي تعود بالنفع على البلدين، وتحقق الازدهار والتنمية المستدامة وتوفر الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها المنطقة بما يضمن مستقبلا أفضل".

وأعاد ملك الأردن التأكيد على تسوية القضية الفلسطينية على أساس ما اسماه "حل الدولتين"، الذي يقول بأن بقيام دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة الفلسطينية وتؤكد على تحرير كامل الاراضي الفلسطينية وطرد المحتل الصهيوني.