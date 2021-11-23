نجم يونايتد السابق يرشح "كيروش" لتدريب مانشستر

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وتوقع فيرديناند في تصريحات لبرنامج Vibe With FIVE الأسبوعي، ألا يترك ماوريسيو بوتشيتينو تدريب باريس سان جيرمان خلال الموسم، مشيرًا إلى يونايتد سيضطر للانتظار حتى نهاية الموسم للتعاقد معه.

وأقيل أولي جونار سولشاير من قيادة يونايتد بعد سلسلة من الخسائر أخرها السقوط أمام واتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي، ليقود مساعده ميكيل كاريك الفريق في مواجهة فياريال مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا حتى التعاقد مع مدير فني للفريق.

وبرز اسم بوتشيتينو باعتباره المرشح الأوفر حظًا ليكون المدرب الدائم ليونايتد، لكن فرديناند لا يتوقع أن يحدث ذلك خلال الموسم: "لا أعتقد أن بوتشيتينو سيغادر باريس سان جيرمان خلال الموسم، إنه رجل محترم، أعتقد أنه ممتن لفرصة التواجد في باريس".

وأكمل: "أعتقد أن مان يونايتد بالنسبة له هو القمة، وهو النادي الذي يرغب في تدريبه، ولكن باريس لن يتخلى عن مدربه خاصة مع الأموال التي صرفها مسؤولو النادي".

وأضاف: "يتعلق الأمر بما يريده باريس سان جيرمان أيضًا لأنهم ليسوا من ذلك النوع من الأندية التي ستتخلى عن مدربها".

واقترح فيرديناند اسمًا مألوفًا لمشجعي الشياطين الحمر: "كيروش البالغ من العمر 68 عامًا هو مدرب منتخب مصر، بعدما ترك مهمته كرجل ثاني كمساعد لمانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون عام 2008 وتولى منذ ذلك الحين تدريب البرتغال وإيران وكولومبيا، وتولى منصبه الحالي في مصر سبتمبر الماضي".

ونجح كارلوس كيروش في قيادة المنتخب المصري للمرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال، فيما يستعد لخوض بطولتي كأس العربر نهاية نوفمبر الحالي، وكأس الأمم الأفريقية الكاميرون يناير 2022.